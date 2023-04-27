Байден случайно показал шпаргалку со словами, написанными по слогам

Фото: whitehouse

Американский президент Джо Байден снова засветил перед журналистами шпаргалку.

Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем, Байден случайно показал бумажку с вопросами, которые были написаны буквально по слогам. Газета New York Post запечатлела момент, когда Байден ненароком перевернул листок у себя в руках. Оказалось, что там была фотография и должность одной из сотрудниц прессы, а также вопрос, который она задаст ему.

— Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике с внешней политикой, основанной на альянсах, например, переориентацию производства полупроводников?, — было написано на листочке.

Фамилия журналистки Кортни Субраманиан, которая, судя по всему, и должна была задать главе государства этот вопрос, была транскрибирована по слогам, что Байден прочитал все правильно и не сбился в произношении.

Это уже не первый случай, когда Байден демонстрирует публике шпаргалку во время своего выступления выступления. Кроме того, журналисты неоднократно подсказывали ему ключевые пункты политики его же администрации прямо во время пресс-конференций, если Байден случайно забывал о них.

Один случай со шпаргалкой у Байдена произошел прошлой осенью. Во время интервью телеканалу CNN случайно обронил такой листок. Его подняли его помощники, президент сделал вид, что ничего не случилось.