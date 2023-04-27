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Приметы и советы

Иммунолог Перова объяснила, почему опасно пить воду в пластиковых бутылках

Ирэна Колесова
Общество
Иммунолог Перова объяснила, почему опасно пить воду в пластиковых бутылках
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Иммунолог-аллерголог Наталья Перова выразила категоричное отношение к использованию пластиковых бутылок для питьевой воды. Она предупредила россиян о связанной с этим опасности для здоровья.

В частности, Перова обратила внимание на содержание бифенола в пластике. Хотя это вещество в изначально малых количествах безвредно, однако его накопление в организме может привести к различным проблемам со здоровьем.

— Если и случается ими пользоваться, то крайне редко. Причина в том, что в пластике содержится бисфенол А. ВОЗ до сих пор не запретила его использование только потому, что в маленьких количествах он безвреден, — пояснила специалист в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Бифенол А, находящийся в пластиковых бутылках, может вызвать заболевания сердца и сосудов, ожирение, диабет, проблемы со щитовидной железой, рак, аутизм и умственную отсталость у детей, рассказала специалист.Поэтому Перова призвала россиян сократить использование пластических изделий в быту, не разогревать в них пищу, чаще менять тару и не использовать испорченный пластик.

Борьба с пластиком — одна из важных экологических направленностей во всем мире. Экопривычки активно развиваются в нашем обществе, интегрируются в повседневность. Крупные компании продвигают ESG-стратегии производства, активисты задают тренды, направленные на экологичный образ жизни. О главных экотрендах 2022 года расскаазли в материале «Вечерней Москвы».

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