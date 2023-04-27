«Cколько людей верит желтухе»: Егор Крид опроверг слухи о своей скорой помолвке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Поклонники певца Егора Крида не успели порадоваться его скорой помолвке, как он сам категорически опроверг подобные слухи. Артист отметил, что даже его мама поверила в грядущую свадьбу, хотя сам он не только не думал, но даже и не слышал о таком повороте событий.

В своих социальных сетях артист опубликовал переписку с мамой, которая уточнила у него о якобы грядущей свадьбе. Мама певца написала, что о женитьбе узнала из новостей, а не от сына. В ответ на это Егор Крид заверил, что пока никому не сделал предложение руки и сердца, а все сообщения о его помолвке были придуманы «идиотами-СМИ».

— Представляю, сколько людей верит желтухе, публикам, газетам, ТВ и т.д. Раз даже от моей мамы я получаю такое, — написал Крид.

Недавно аккаунт Егора Крида оказался в черном списке. Роскомнадзор включил социальные сети 15 блогеров в реестр запрещенной информации, среди блогеров оказался и Крид. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.