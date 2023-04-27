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Цикл открытых уроков для школьников к 9 мая стартовал в Музее Победы

Ирэна Колесова
Город
Цикл открытых уроков для школьников к 9 мая стартовал в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 26 апреля прошла межрегиональная конференция «Великие битвы ради Победы». Ее участниками стали руководители и активисты музеев образовательных учреждений Москвы и Курской области.

Мероприятие положило начало циклу открытых уроков, посвященных Дню Победы, который продлится 2 недели.

На встрече рассказывали о преемственности поколений, вкладе музейного дела в воспитание школьников и использовании элементов музейной педагогики на современных уроках. Спикерами стали почетный гражданин города Курска, руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Сотников и студентка педагогического университета МГПУ Анна Хрисанова.

Школьники примут участие в квизе по произведениям русских поэтов и писателей XX века о Великой Отечественной войне, в викторине, посетят мастер-класс «Глазами экскурсовода». Также ученики 5-го класса покажут театрализованное представление по произведению Александра Фадеева «Молодая гвардия».

Музей Победы 4 апреля открыл выставку «Фронтовой театр Евгения Кобытева», на которой представлены экспонаты музея Государственного академического центрального театра кукол (ГАЦТК) имени Образцова. В частности, посетители выставки могут увидеть 10 перчаточных кукол, предположительно, переданных ГАЦТК во второй половине 1945 года. Среди них: премьер-министр Лаваль, гроссадмирал Дениц, Риббентроп, Фельдмаршал Клейст и Маршал Петэн.

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