CNN: Рэпера Мишеля признали виновным в заговоре против властей США

Фото: shutterstock

Рэпер Прас Мишель, обладатель премии «Грэмми», был признан виновным по 10 пунктам обвинения в международном заговоре против правительства США, сообщает телеканал CNN.

Артист обвиняется в деятельности иностранного агента, направленной на помощь малайзийскому бизнесмену Джо Лоу и китайскому правительству в «обеспечении доступа» к официальным лицам США.

— Рэпер Прас Мишель был признан виновным в федеральном суде в Вашингтоне в среду по 10 пунктам обвинения, связанным с международным заговором, достигшим высших уровней правительства США, — говорится в сообщении телеканала.

Ожидается, что артисту грозит до 20 лет заключения. По данным прокуроров, Лоу перевел Мишелю более 100 миллионов долларов, чтобы помочь с прекращением расследования в его отношении. Пока дата вынесения приговора остается неизвестной.

ФБР ранее арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Что известно о молодом человеке и как к его аресту отнеслись в США — в материале «Вечерней Москвы».