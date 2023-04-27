Врач Катулин рассказал о страшном вреде «военных наркотиков»

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Руководитель Учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин поделился, что так называемые «военные наркотики» дают только краткосрочный эффект, а их длительное применение может привести к разрушению нервной системы.

В конце января Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Минобороны России, заявил: есть сведения о многочисленных фактах использования украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов, включая метадон и амфетамины.

— Скажу откровенно: никакого мифического мухомора, который сделает тебя волшебным воином, нет. Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки. Да, можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек. Подобные эксперименты приводят к страшному истощению нервной системы, а также вызывают привыкание и пристрастие, - сказал Катулин в интервью РИА Новости.

Многие годы в России не ведутся работы в области «военной фармакологии» из-за разрушительных побочных эффектов, которые имеют эти препараты, добавил Катулин. Он отметил, что никакие стимуляторы не заменят настоящей тренировки, мотивации и идеологии. По его мнению, применение наркотиков и психостимуляторов может привести к страшному истощению нервной системы и вызывает привыкание и пристрастие, так что в итоге боец перестает быть человеком.

Однако военные иногда принимают наркотики не только для ведения боя, но я для развлечения. Например, военнослужащие Великобритании употребляли экстази и другие наркотики, устаивали вечеринки в казармах, когда им было скучно в изоляции. Так, за период с 2019 по 2020 год на употреблении МДМА были пойманы 230 британских солдат, в 2021 году это число уменьшилось до 20 случаев.