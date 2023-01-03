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Telegraph: Британские солдаты от скуки устраивали в казармах вечеринки с наркотиками

Юлия Курганова
В мире
Telegraph: Британские солдаты от скуки устраивали в казармах вечеринки с наркотиками
Фото: Pixabay

Военнослужащие Великобритании употребляли экстази и другие наркотики, устаивали вечеринки в казармах, когда им было скучно на изоляции. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на Министерство обороны страны.

Так, за период с 2019 по 2020 год на употреблении МДМА были пойманы 230 британских солдат, в 2021 году это число уменьшилось до 20 случаев. С начала 2020 по конец 2021 года в Британии уволили более тысячи солдат за непрохождение теста на наркотики.

Партнер и руководитель отдела военных претензий юридической фирмы Bolt Burdon Kemp Ахмед Аль-Наххас сообщил, что военные стали чаще употреблять запрещенные вещества из-за того, что им было скучно на изоляции.

— Они не могут ходить в спортзал. Они не могут общаться. Им хотелось улучшить свое настроение в коронавирусные годы и быть счастливыми, так сказать, — пояснил он.

С его мнением согласился и неназванный экс-генерал армии Великобритании. Он заявил, что молодые бойцы, только поступившие на службу, не хотели сидеть взаперти.

— Это фактор скуки. Он не привлекает молодых солдат с жаждой приключений. И потом, конечно, добавьте ковид ко всему этому. Молодые люди, которые идут в армию, не хотят сидеть взаперти в лагере, — высказался он.

С самого начала 2023 года премьер-министр Британии Риши Сунак столкнулся с рядом серьезных проблем. В качестве первого вызова отмечаются проблемы в здравоохранении.

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