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Daily Mail: Сунак столкнулся с серьезными проблемами внутри страны

Араз Салехов
В мире
Daily Mail: Сунак столкнулся с серьезными проблемами внутри страны
Фото: flickr/number10gov

С самого начала 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с рядом серьезных проблем. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

В качестве первого вызова в публикации отмечается проблемы в здравоохранении. Ранее главный врач местной скорой помощи заявил, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 пациентов.

— Вторым ударом стало то, что, по официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей, — говорится в материале.

Также в Соединенном Королевстве бастуют железнодорожники из-за кризиса, ходят разговоры и о возможных протестах медсестер и персонала скорой помощи.

В конце прошлого года британский лидер заявил, что в 2023 году в Великобритании продолжится время экономических трудностей из-за последствий конфликта на Украине. По его словам, британское государство продолжит оказывать поддержку украинскому государству, несмотря на экономические сложности.

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