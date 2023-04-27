Аварии, увольнения и расставания с любимыми: названы 15 самых неудачных дней мая 2023 года

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Не все дни последнего месяца весны окажутся удачными. Таролог Алисия Артемьева изучила карту звездного неба и рассказала «Вечерней Москве», в какие дни мая не стоит принимать кардинальных решений.

1–13 мая (ретроградный Меркурий)

Ретроградный Меркурий может привести к проблемам с коммуникацией, таким как недопонимание, ошибки в письменной и устной речи и проблемы с технологиями. На дорогах возможны аварии, сбои в электронных устройствах и компьютерах. Также аспект может привести к неожиданным изменениям в жизни, таким как потеря работы, разрыв отношений и так далее. В период ретроградного Меркурия следует принимать дополнительные меры предосторожности и быть более внимательными. Используйте этот период для переосмысления и перепланирования.

20 мая (Марс во Льве)

Марс во Льве может провоцировать более агрессивное и властное поведение, эгоцентризм и самонадеянность. Он может привести к проблемам в отношениях с другими людьми, к импульсивным и необдуманным действиям, потенциальным опасностям для самого человека и для окружающих. Марс во Льве всегда связан с излишне рискованным поведением, а многих даже подталкивает к неуважительному отношению к другим людям, особенно к тем, кто не разделяет их мнение или не считается с ним.

31 мая (Луна в Скорпионе)

Луна в Скорпионе провоцирует более интенсивные эмоции и глубокие переживания, что может привести к поспешным выводам и решениям. Нередко это положение Луны приводит к негативным эмоциям, таким как зависть, ревность, обиды и так далее, может способствовать конфликтам в отношениях с другими людьми, особенно в близких, к большей скрытности и сдержанности в выражении своих чувств и эмоций. А еще Луна в Скорпионе может привести к большему интересу к тайнам, мистике и оккультизму, что также может негативно повлиять на объективность принятых решений.

Алисия Артемьева также назвала представителей знаков зодиака, которые смогут разбогатеть в мае 2023 года.