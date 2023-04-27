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Приметы и советы

Россиянам рассказали, можно ли не проводить вскрытие перед погребением

Ирэна Колесова
Общество
Россиянам рассказали, можно ли не проводить вскрытие перед погребением
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россиянам рассказали, в каких случаях можно не производить вскрытие перед похоронами умерших.

В большинстве случаев после смерти проводится медицинская процедура вскрытия, однако в определенных ситуациях родственники и близкие могут отказаться от нее, если нет обязательных показаний для проведения.

В случае, если смерть вызывает подозрение на насильственную или причина кончины не ясна, проведение вскрытия является обязательным. Также обязательным показанием является болезнь человека онкологией или подозрение на опасную инфекцию, пишет КЛОПС.

Если умерший находился в больнице менее суток, были применены непереносимые лекарственные препараты, проводилась операция или использовался наркоз, врачи могут также назначить вскрытие. Но эту процедуру можно не проводить в случаях смерти роженицы, родильницы и младенцев в возрасте до 28 дней, а также в случае смерти в результате экологической катастрофы.

Депутаты Государственной думы рассматривают законопроект о похоронном деле в РФ. Предполагается, что данная инициатива полностью заменит действующий в стране с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле». В том случае, если новый документ будет принят, заявки можно будет оставлять через региональные сайты государственных услуг.

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