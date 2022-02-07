СМИ: Россиянам разрешат оформлять похороны через портал госуслуг

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Депутаты Государственной думы планируют в феврале 2022 года внести законопроект о похоронном деле в РФ. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.

Предполагается, что данная инициатива полностью заменит действующий в стране с 1996-го года закон «О погребении и похоронном деле».

В том случае, если новый документ будет принят, заявки можно будет оставлять через региональные сайты государственных услуг.

В рамках нового закона все компании с соответствующим разрешением будут внесены в специальный реестр, который будет включать в себя информацию о ритуальных услугах и их стоимости.

Для попадания в реестр необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо или ИП, а также подтвердить наличие соответствующего оборудования и катафалка.

Документом также предполагается инвентаризировать места захоронений. Все кладбища также будут составлять отдельный специальный список, пишет издание «Ведомости».

Пандемия коронавируса привела к существенным изменениям в разных сферах жизни. Коснулись они и ритуальных услуг. Так стал набирать популярность такой способ захоронения, как кремация. Например, в Москве доля кремации дошла до 73 процентов от общего числа траурных церемоний. Об особенностях рынка, его проблемах и о том, как их решать, — в материале «Вечерней Москвы».