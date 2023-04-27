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Приметы и советы

Врач Лебедева предупредила об опасном для здоровья привычном завтраке

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Врач Лебедева предупредила об опасном для здоровья привычном завтраке
Фото: shutterstock

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, как много в нашем самочувствии и здоровье зависит именно от завтрака. Особенно это касается тех, кто стремится избавиться от лишнего веса или имеет проблемы со сном и усталостью.

По словам специалиста, первый прием пищи имеет основное значение в формировании режима питания.

— Если не есть с утра, появляется большая вероятность ночного жора. А если ограничивать себя в еде и вечером все же не подходить к холодильнику, то привет, бессонница, — предупредила специалист.

Гормональный фон человека управляется инсулином, кортизолом и другими гормонами. Утром организм вырабатывает контринсулярные гормоны, которые могут повысить уровень глюкозы. Инсулин — единственный гормон, который может контролировать уровень глюкозы. Поэтому правильный завтрак должен состоять из низкоуглеводных продуктов, богатых белками и жирами.

Как правило, каша на молоке не является правильным завтраком, так как она может повысить уровень сахара в крови, а следовательно, потребуется больше инсулина для нормализации уровня глюкозы. Это приведет к желанию перекусить уже через несколько часов, повторяя весь цикл снова и снова и вызывая нарушение гормонального фона, пояснила гастроэнтеролог в своем Telegram-канале.

Не все успевают с утра поесть вовремя и постоянно оттягивают первый прием пищи. О том почему делать этого не стоит, рассказала диетолог Евгения Пегова.

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