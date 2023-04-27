Москвичам рассказали, какие вопросы помог решить портал «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более чем за 11 лет работы портал «Наш город» помог москвичам решить более семи миллионов вопросов, в том числе связанных с содержанием объектов городского хозяйства. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил Департамент информационных технологий города Москвы.

— За все время существования портала городские службы по сообщениям жителей устранили более одного миллиона недочетов, связанных с санитарным содержанием дворовой территории, отремонтировали более 400 тысяч элементов освещения и решили более 350 тысяч вопросов по уборке подъездов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что семимиллионное обращение касалось повреждения дорожного покрытия во дворе. Городским службам удалось решить вопрос за один день.

На текущий момент пользователями портала стали около двух миллионов человек. Чтобы рассказать о недочете, необходимо отправить описание ситуации и прикрепить фото. Каждый второй вопрос специалисты решают за два дня, хотя по регламенту на ответ дано восемь рабочих дней. Оценить и проконтролировать качество работ могут сами горожане, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам первого квартала 2023 года столичный департамент городского имущества обработал около 419 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах.