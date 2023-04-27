TAC: Для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России то, что она хочет

Фото: Минобороны РФ

Украинский конфликт будет возможно решить в том случае, если России предоставят то, чего она хочет. Об этом заявил историк Джордж Либмэн из США в статье для журнала The American Conservative.

— Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное, — написал он.

В частности, подразумевается роль одного из пяти «мировых жандармов», которую России предложили в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй Мировой войны, сообщает издание.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей специальной военной операции.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.