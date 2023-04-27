В США родились первые дети, зачатые с помощью робота и PlayStation 5

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В США появились первые дети, которые были зачаты при помощи робота. Об этом пишет MIT Technology Review.

Специалисты стартапа Overture Life разработали процесс оплодотворения яйцеклеток, использовав для этого роботизированное устройство из чаши Петри, механической иглы и микроскопа. Непосредственным процессом инженеры управляли с помощью контроллера от PlayStation.

Пациенты, участвовавшие в эксперименте, забеременели и родили двух девочек. В каждом из случаев робоинъекция включала донорские яйцеклетки, а после оплодотворения их имплантировали в матки пациенток, пишет MIT.

Ученые из Японии разработали дистанционно управляемого таракана-киборга, оснащенного аккумулятором на солнечных батареях. Для создания такого робота специалисты использовали крупного мадагаскарского таракана, длина которого составляет шесть сантиметров.

Как отметили исследователи, киборги успешно прошли все испытания и могут быть использованы для проникновения в какие-либо зоны для наблюдения или для помощи в проведении поисково-спасательных операций.