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Россияне назвали уровень достойной пенсии

Никита Худяков
Общество
Россияне назвали уровень достойной пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в 47 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

Самые высокие ожидания от пенсий выявлены в Москве. Столичные пенсионеры считают, что пенсия в 51,3 тысячи в месяц смогла бы удовлетворить их потребности. Вторую строчку заняли жители Санкт-Петербурга с желаемым размером от социальных выплат в 48,7 тысячи рублей, третью — Тюмени (47,7 тысячи рублей). Самые низкие ожидания были выявлены в Ярославле с желаемым размером пенсии в 42 тысячи рублей.

В ходе опроса выяснилось, что о более высокой пенсии мечтают те, кто уже сейчас имеют высокие доходы. Так, зарабатывающие до 50 тысяч рублей хотят получать пенсию в размере 44,3 тысячи рублей, а люди с доходами более 80 тысяч рублей хотят видеть в качестве ежемесячной пенсии не менее 49,4 тысячи рублей, передает РБК.

Также россияне рассказали о своих планах после выхода на пенсию. Большинство респондентов после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26 процентов).

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