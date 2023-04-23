Россияне рассказали о своих планах после выхода на пенсию

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Доля желающих заняться воспитанием внуков с 2021 года сократилась в два раза, зато больше россиян старшего возраста решили посвятить время на пенсии туризму. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

Большинство россиян после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26 процентов). Кроме того, опрошенные хотят заниматься дачей и огородом (15 процентов), а также посвятить время любимому хобби (13 процентов).

13 процентов россиян намерены продолжить работу после выхода на пенсию, даже если средств для жизни будет хватать. Заниматься воспитанием внуков планирует только пять процентов респондентов, а заняться чтением — три процента, передает РБК.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. По ее словам, такие специалисты выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей и более склонны к следованию правилам.