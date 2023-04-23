Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россияне рассказали о своих планах после выхода на пенсию

Никита Худяков
Общество
Россияне рассказали о своих планах после выхода на пенсию
Фото: Unsplash

Доля желающих заняться воспитанием внуков с 2021 года сократилась в два раза, зато больше россиян старшего возраста решили посвятить время на пенсии туризму. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

Большинство россиян после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26 процентов). Кроме того, опрошенные хотят заниматься дачей и огородом (15 процентов), а также посвятить время любимому хобби (13 процентов).

13 процентов россиян намерены продолжить работу после выхода на пенсию, даже если средств для жизни будет хватать. Заниматься воспитанием внуков планирует только пять процентов респондентов, а заняться чтением — три процента, передает РБК.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. По ее словам, такие специалисты выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей и более склонны к следованию правилам.

Статистика Опросы Россия Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте