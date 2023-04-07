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Приметы и советы

Специалисты старше 50 лет станут востребованы на российском рынке труда

Полина Пашкина
Общество
Специалисты старше 50 лет станут востребованы на российском рынке труда
Фото: Pixabay

В 2023 году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. К такому выводу в пятницу, 7 апреля, пришла директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

Эксперт отметила, что люди в возрасте от 50 лет выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей.

По мнению Рудаковой, старшее поколение больше склонно к следованию правилам. Кроме того, на выбор в их пользу влияют отъезд мигрантов и соискателей в другие страны, введение коронавирусных ограничений, частичная мобилизация, передает РИА Новости.

Кандидатов старше 50 лет в этом году стало куда больше на рынке труда. На выбор в их пользу может повлиять и то, что они, в отличие от молодежи, не претендуют на высокие зарплаты от 100 тысяч рублей, которые не готовы предложить порядка 90 процентов работодателей.

Рудакова добавила, что любому кандидату, в том числе и представителю старшего поколения, необходимо проявить свою заинтересованность к предложенной должности, готовность выполнять поставленные задачи с должным уровнем экспертизы и энергии. В противном случае, если человек ищет должность по принципу «отсидеться», его не наймут на позицию и в 30 лет, заключила эксперт.

Согласно данным опроса «Работы.ру» и СберНПФ, 67 процентов россиян планируют выйти на пенсию до 60 лет. Половина респондентов хотят завершить карьеру в 51–60 лет.

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