Большинство россиян заявили о планах выйти на пенсию до 60 лет

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Число россиян, которые планируют выйти на пенсию до 60 лет, составляет 67 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работы.ру» и СберНПФ.

Половина опрошенных хотят завершить карьеру в 51–60 лет, это в основном сотрудники сфер производства и торговли. При этом 18 процентов планируют перестать работать до 50 лет, а три процента — до 40. Преимущественно это работники IT и транспортных предприятий.

В положенный срок выйдут на пенсию 20 процентов, еще 13 — после 65 лет, пишут «Известия».

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она отметила, что индексацию таких выплат проводят в эту дату каждый год.

В России с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. В этом году их должны проиндексировать на 3,3 процента. Какие категории граждан имеют право на получение таких пенсий, каков их размер и с чем связана индексация — в материале «Вечерней Москвы».