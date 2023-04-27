Роскачество предупредило о взрывающихся под подушкой телефонах

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Смартфоны, оставленные под подушкой или на солнце с литий-ионным аккумулятором, взрывоопасны. Об этом сообщили в Роскачестве в четверг, 27 апреля.

— Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств, после которых у пострадавших пользователей остаются ожоги на теле, требующие врачебного вмешательства, сгорают автомобили и дома. Последние несколько лет не проходит и месяца без очередного подобного взрыва, — говорится в сообщении.

Гаджеты с литий-ионными аккумуляторами могут «надуваться» из-за резкого перепада температур, что приводит к взрыву. Чтобы подобных случаев не происходило, Роскачество рекомендует пользоваться фирменными зарядными устройствами, а также не допускать перегрева телефона, передает РИА Новости.

До этого эксперт сервиса аренды пауэрбанков Сергей Биржевой рассказал, что использование смартфона или пауэрбанка в морозную погоду может привести к тому, что их владелец сразу же останется без связи. Также специалист посоветовал не использовать устройства с литийионным аккумулятором на морозе дольше десяти минут.