Эксперт Биржевой объяснил, как продлить работу смартфона на морозе

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Использование смартфона или пауэрбанка в морозную погоду может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи. При этом гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол помогут избежать данной проблемы. Об этом сообщил эксперт сервиса аренды пауэрбанков Сергей Биржевой.

— При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры — это тяжелые для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру — тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке. Ограничьте время разговоров, после каждого звонка телефон нужно согреть, — рассказал он.

Также специалист посоветовал не использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе дольше десяти минут. Несмотря на то, что при разряде такой аккумулятор и электронные узлы выделяют тепло, для его сохранения нужно воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить гаджет во внутренний карман одежды.

Кроме того, Биржевой порекомендовал включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие сервисы, чтобы уменьшить нагрузку на батарею. А также не заряжать севший смартфон или пауэрбанк пока он еще холодный, начинать зарядку стоит только после того, как температура гаджета достигла десяти градусов, сообщает РИА Новости.

Эксперт Евгений Черток перечислил признаки «скорой смерти» батареи смартфона. По его словам, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев гаджета при заряде и разряде, механические повреждения и деформация корпуса.