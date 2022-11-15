Эксперт Черток перечислил признаки «скорой смерти» батареи смартфона

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Есть несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые покажут, насколько ситуация плоха. Об этом сообщил руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток.

По его словам, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев гаджета при заряде-разряде, механические повреждения и деформация корпуса. Чаще всего эти проблемы появляются после попадания устройства под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.

Черток рассказал в беседе с агентством «Прайм», что аккумулятор показывает признаки износа при разряде смартфона за ночь выше нормы (два-пять процента) и при невозможности зарядить гаджет на 100 процентов.

Эксперт отметил, что срок службы аккумулятора для брендовых моделей обычно составляет свыше двух лет, а для устройств «третьего эшелона» производителей после года батарея начинает деградировать, снижать емкость, греться, иногда даже вздуваться.

— Батарея вздулась, если вы наблюдаете: деформацию корпуса, отслоение задней крышки или стекла, белесые пятна на экране, — пояснил Черток.

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