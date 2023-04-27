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Более 30 гектаров земли выделили в Москве для реализации программы реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 30 гектаров земли выделили в Москве для реализации программы реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала года в столице выделили 31,3 гектара земли для реализации программы реновации, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года, когда застройщики получили около 30 гектаров. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог — город выделяет Московскому фонду реновации жилой застройки земельные участки. Также на этих площадках застройщики могут размещать временные бытовые городки и материалы для строительства, — пояснил он.

Всего фонд получил землю в 23 районах столицы. Больше всего участков расположено в ЮВАО (12), еще по пять участков выделили в САО и ВАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 6,8 тысячи москвичей уже получили квартиры по реновации в первом квартале 2023 года. В новое жилье переехали жители 134 старых домов, расположенных в двенадцати столичных округах.

Строительство Жилье Москва Реновация
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