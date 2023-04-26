Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 6,8 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале 2023 года. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В первом квартале этого года по программе реновации больше всего новоселов появилось на востоке столицы — почти 1,6 тысячи человек, — сказал он.

При этом еще 1,3 тысячи человек получили квартиры на юго-востоке, более тысячи — на севере, около 600 — на западе, свыше 500 — на юго-западе Москвы. В новое жилье переехали жители 134 старых домов, расположенных в двенадцати столичных округах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о переезде около тысячи человек в жилой комплекс, построенный по программе реновации в Солнцеве. Комплекс будет состоять из восьми жилых корпусов переменной этажности.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках программы реновации на территории Новой Москвы расселено 40 старых домов, жители еще 27 ветхих зданий — в процессе переезда. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в ТиНАО в программу реновации включено 249 домов, в которых проживает более 22,1 тысячи человек.