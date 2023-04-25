Андрей Бочкарев: Завершилось расселение 40 домов в ТиНАО в рамках программы реновации

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В рамках программы реновации на территории Новой Москвы расселено 40 старых домов, жители еще 27 ветхих зданий — в процессе переезда. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодня в Новой Москве программа реновации выполнена на 26 процентов. Уже полностью расселены 40 ветхих домов, еще 27 находятся на завершающей стадии, — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в ТиНАО в программу реновации включено 249 домов, в которых проживает более 22,1 тысячи человек.

Также Бочкарев сообщил, что до конца апреля в четырех округах столицы начнется переселение свыше 800 участников программы реновации в новые дома. По словам заммэра, новостройки расположатся в шести районах четырех округов: ЮВАО, ЗАО, ВАО и ЮЗАО. Отмечается, что наибольшее количество новоселов будет на юго-востоке столицы — около 500 человек.

Кроме того, Бочкарев заявил, что около миллиона квадратных метров реновационного жилья возводят и планируют на юго-востоке столицы — в проектировании 629 тысяч квадратных метров домов, а на стадии стройки уже 370,4 тысячи «квадратов».