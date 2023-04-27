Число долгожителей в России резко сократилось по итогам переписи населения

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Официальное число долгожителей в России сократилось на 180 тысяч человек. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РБК.

К концу 2021 года число граждан в возрасте старше 90 лет стало меньше на 179,2 тысячи человек, что на 23 процента меньше по сравнению с прежними данными.

— Такие ошибки всегда накапливаются между переписями населения. Если человек был ошибочно переписан предыдущей переписью дважды, а затем умер, то оставшаяся несуществующая «копия» умершего человека продолжит числиться в статистике, — сказал научный сотрудник Института экономической политики им. Егора Гайдара Игорь Ефремов.

По его словам, большую роль в снижении долгожителей сыграла эпидемия коронавируса. В материале отмечается, что после 2022 года граждан становится больше, так как с каждым поколением увеличивается доля человек, проживающих до глубокой старости.

В недавних исследованиях британские ученые доказали, что особенно опасен для здоровья страх старения. С возрастом необходимо правильно понимать и принимать естественные изменения организма. Это важно как для физического, так и для психологического здоровья.