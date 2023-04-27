Ефимов: Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной IT-ипотеки

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

За 11 месяцев действия льготной IT-ипотеки в столице выдано 2466 кредитов на сумму 31,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Расширение возрастных границ заемщиков с 22–44 лет до 18–50 лет и уточнение порядка аккредитации IT-компаний вызвали рост активности среди потребителей. В марте москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек — 552 кредита на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

Эти показатели, уточнил он, на 85 процентов превышают цифры февраля по числу кредитов и на 78 процентов — по их объему. По информации городского департамента экономической политики и развития, в марте 2023 года доля льготной ипотеки составила 11 процентов. Для сравнения, в июне 2022 года этот показатель составил 9,3 процента.

Ефимов также сообщил, что безработица в столице второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,37 процента, что соответствует допандемийным показателям. По информации столичного департамента экономической политики и развития, наиболее активно в первом квартале текущего года сотрудников нанимали в сфере научно-исследовательских разработок, а также в отрасли создания программного обеспечения.