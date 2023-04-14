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Ефимов: Безработица в столице второй месяц остается на уровне 0,37 процента

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Безработица в столице второй месяц остается на уровне 0,37 процента
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Безработица в столице второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,37 процента, что соответствует допандемийным показателям. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве сегодня зарегистрированы 26,7 тысячи безработных. С начала 2023 года их число снизилось на 1,4 тысячи человек, или на 5,1 процента. Благодаря импортозамещению развиваются промышленность и IT-сфера, которые нуждаются в кадрах и активно нанимают персонал, — заявил представитель мэрии.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, наиболее активно в первом квартале текущего года сотрудников нанимали в сфере научно-исследовательских разработок, а также в отрасли создания программного обеспечения. В этих секторах продолжается расширение штата, что связано с растущим спросом на отечественную продукцию.

Подобрать вакансию и подготовиться к трудоустройству соискателям помогают специалисты столичной службы занятости населения. По словам ее директора Андрея Тарасова, в агрегированной базе сегодня открыто свыше 400 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, опытом работы, навыками и квалификацией. На одного кандидата в среднем приходится почти 15 вариантов трудоустройства.

Тарасов также рассказал, что в Москве 14 и 15 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Безработица Владимир Ефимов Москва
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