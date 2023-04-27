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Заммэра Сергунина поделилась результатами переговоров столичных туркомпаний с коллегами в Индии

Евгений Жуков
Город
Заммэра Сергунина поделилась результатами переговоров столичных туркомпаний с коллегами в Индии
Фото: Пресс-служба Мостуризма

Свыше 160 индийских туроператоров успели познакомиться с возможностями российской столицы как перспективного направления для делового туризма. Представители московской отрасли гостеприимства в период с 21 по 25 апреля побывали в Мумбаи, Ахмадабаде и Калькутте, где встретились с потенциальными партнерами. Итогом поездки стало заключение меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны, — отметила Сергунина.

Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма

MICE — область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий. По словам представителя мэрии, в рамках данного соглашения в дальнейшем планируется запуск программы обучения представителей индийской туристической отрасли, которые станут амбассадорами Москвы в Индии.

Активное сотрудничество упростит выход московских компаний на индийский рынок. По итогам 2022 года Индия вошла в список стран — лидеров по количеству туристов из дальнего зарубежья, посетивших российскую столицу. Деловые визиты стали одной из самых популярных целей поездки.

Кроме того, Наталья Сергунина рассказала, что в Москве началась регистрация на участие в интенсиве «Твой старт в туризме», подать заявки на который можно до 23 мая.

Наталья Сергунина Москва Туризм Индия
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