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Москвичи завоевали 60 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по биологии

Никита Худяков
Город
Москвичи завоевали 60 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по биологии
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Тринадцать москвичей победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, еще 47 участников из столицы стали призерами. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Учащиеся проверяли свои знания по биологии в двух испытаниях. Так, школьники решали задания по микологии, физиологии и анатомии человека, генетике, ботанике, зоологии позвоночных и беспозвоночных, а также биохимии. В рамках практического тура ученики определяли и описывали растения по внешнему признаку, определяли вид животного по голосам и изучали особенности функционирования растительного организма.

Итоговый этап олимпиады проходил в Саранске с 17 по 23 апреля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри.

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