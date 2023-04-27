Овчинский: Московский производитель запатентовал датчик для измерения сверхвысоких токов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Профотек» разработала и запатентовала волоконно-оптический датчик, который предназначен для измерения сверхвысоких токов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Прибор был разработан для проекта экспериментального термоядерного реактора — нового поколения силовых установок, способных вырабатывать бесконечную и чистую энергию. Устройство прошло ряд испытаний и подтвердило заявленные характеристики.

— Новая разработка компании относится к технологиям будущего — управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку, так называемый токамак. Работы в этом направлении ведутся до сих пор, поэтому разработка резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеет большое практическое значение, — отметил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Научно-производственная компания «Профотек» имеет статус резидента особой экономической зоны и с 2018 года входит в кластер микроэлектроники и оптики ОЭЗ Москвы. Предприятие размещено в Печатниках на площади 2,7 тысячи квадратных метров. За пять лет резидентства предприятию удалось вывести более десятка своих разработок на российский и международный рынки.

На производстве разрабатывают, производят и внедряют оборудование на базе собственных инновационных технологий из области фотоники.

Представленное техническое решение не имеет аналогов в мире и обеспечит возможность измерения сверхвысоких токов – от сотен килоампер до десятков мегаампер, которые наблюдаются при работе термоядерного реактора.

Главным элементом термоядерного реактора типа токамак является система длительного удержания раскаленной плазмы в тороидальной камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток силой от 1 до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию, что в 10 раз больше, чем в ядре Солнца.