Свыше пяти тысяч семей получили новые квартиры по реновации на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На севере столицы новые квартиры по программе реновации получили около 5,2 тысячи семей. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В настоящее время около 13 тысяч жителей севера столицы более чем из пяти тысяч семей стали правообладателями новых квартир. Больше всего москвичей, заключивших договоры, проживают в Бескудниковском районе — свыше 5,2 тысячи, — сказал он.

Из них 4,8 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков и автотранспортом для перевозки вещей — «Помощь в переезде». Кроме того, почти 2,5 тысячи человек готовы к переселению в Западном Дегунине и свыше двух тысяч горожан в Дмитровском районе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с начала года в столице выделили 31,3 гектара земли для реализации программы реновации. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода 2021 года, когда застройщики получили около 30 гектаров.