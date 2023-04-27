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Депутат Колунов предложил создать курсы по стрессоустойчивости перед ЕГЭ

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Колунов предложил создать курсы по стрессоустойчивости перед ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Впереди пора экзаменов. Школьники настолько волнуются перед ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, что иногда пишут работы хуже своих минимальных ожиданий. Депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что стоит ввести курсы стрессоустойчивости для школьников, чтобы они сдавали экзамены успешно.

По словам эксперта, необходимо дополнительно привлекать психологов для подготовки учащихся к важным экзаменам. Он подчеркнул, что ЕГЭ — самый важный момент в жизни каждого школьника, так как этот экзамен определяет перспективы поступления в вуз.

Чтобы эмоционально разгрузить школьников в этот непростой период, стоит подумать над полноценным психологическим сопровождением ЕГЭ, считает депутат. Это могут быть как разовые беседы с психологом, так и полноценные курсы, посвященные стрессоустойчивости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, говоря об аттестационной кампании этого года, сообщила, что в процедуру сдачи экзаменов выпускников девятых и одиннадцатых классов никаких нововведений не внесли. По ее словам, в настоящее время не требуется менять механизм сдачи ЕГЭ передает издание argumenti.ru.

ЕГЭ — это всегда стрессовое событие как для детей, так и для взрослых. Как успокоить ребенка перед экзаменами и повысить его стрессоустойчивость, «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

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