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Эксперты напомнили о возможности забронировать билеты на поезда в Крым из Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты напомнили о возможности забронировать билеты на поезда в Крым из Петербурга
Фото: Пресс-служба АО «ФПК»

Приближаются майские праздники, многие жители Северной столицы уже спланировали свой отдых. Как сообщили в службе внешних коммуникаций компании «Гранд Сервис Экспресс», на первые числа мая в направлении Крыма на прямые поезда раскуплено более девяти тысяч билетов.

Добраться из Петербурга до Крыма можно на двух поездах.

Эксперт отмечает, что повышенный спрос на билеты в Крым сохраняется и в первый месяц лета. Сейчас забронировано около 10 тысяч мест. Напомним, что в настоящий момент приобрести билеты можно только до 30 июня.

В службе внешних коммуникаций напомнили, что добраться до Крыма также можно на машине или автобусе, передает издание «Невские новости».

Продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым стартовала 21 апреля. Речь идет о поездах № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, а также беспересадочных вагонах Псков — Евпатория отправлением из Санкт-Петербурга и Пскова, передает газета «Петербургский дневник».

РЖД назначил более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края.

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