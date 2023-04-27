Ефимов: Столичный фармпроизводитель сможет ежегодно экономить более 40 миллионов рублей благодаря поддержке города

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Столичный производитель лекарств сможет ежегодно экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготной аренде земли и налоговым преференциям. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город предоставил фармацевтическому предприятию «Биннофарм» статус промышленного комплекса. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить до 39,4 миллиона рублей на налогах. Кроме того, город заключил с производителем дополнительное соглашение к договору аренды земли в Зеленограде. В результате предприятие сможет в течение 10 лет пользоваться участком площадью 2,9 гектара по льготной ставке 0,3 процента от кадастровой стоимости. Это позволит в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно, — рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что предприятие сможет экономить до 25,1 миллиона рублей за счет преференций по налогу на прибыль и до 14,3 миллиона рублей — по налогу на имущество. Сэкономленные средства руководство сможет направить на модернизацию предприятия и ассортимента.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 году столичные предприятия получили льготы для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. В результате их ежегодная экономия составила около 30 миллионов рублей.

Ефимов также сообщил, что в январе-феврале текущего года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Сегодня в столице производят антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.