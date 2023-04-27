Женщина обокрала девять незапертых квартир в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Москва, Курский вокзал Карта всех событий

В Подмосковье женщину подозревают в серии краж незапертых квартир. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 27 апреля.

По ее словам, преступления происходили в Павловском Посаде. Злоумышленница обходила подъезды жилых домов и дергала за ручки дверей. Как только она находила незапертую квартиру, она проникала внутрь и похищала кошельки с наличными и банковскими картами. От ее действий пострадали шесть квартир. Еще три аналогичные кражи преступница совершила в городе Королеве.

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По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемую задержали в Москве на Курском вокзале. Ею оказалась ранее судимая 48-летняя уроженка Ульяновской области. Она рассказала, что деньги потратила, а банковские карты после использования выбросила.

Фигурантку заключили под стражу.

Другая квартирная кража произошла в центре Москвы. Неизвестные украли из жилища бывшего советника главы Роскосмоса Владимира Устименко иконы, золотые монеты и антиквариат.