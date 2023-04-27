Женщина обокрала девять незапертых квартир в Подмосковье
В Подмосковье женщину подозревают в серии краж незапертых квартир. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 27 апреля.
По ее словам, преступления происходили в Павловском Посаде. Злоумышленница обходила подъезды жилых домов и дергала за ручки дверей. Как только она находила незапертую квартиру, она проникала внутрь и похищала кошельки с наличными и банковскими картами. От ее действий пострадали шесть квартир. Еще три аналогичные кражи преступница совершила в городе Королеве.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемую задержали в Москве на Курском вокзале. Ею оказалась ранее судимая 48-летняя уроженка Ульяновской области. Она рассказала, что деньги потратила, а банковские карты после использования выбросила.
Фигурантку заключили под стражу.
Другая квартирная кража произошла в центре Москвы. Неизвестные украли из жилища бывшего советника главы Роскосмоса Владимира Устименко иконы, золотые монеты и антиквариат.