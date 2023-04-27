Сергей Собянин поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с юбилеем

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму президенту Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю в связи с его юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 27 апреля.

— Выдающийся хирург, ученый и организатор медицины, доктор с большим сердцем. Ваше беззаветное служение людям — это сложнейшие уникальные операции и спасенные детские жизни. Это десятки командировок туда, где тяжело и опасно, и сотни научных работ, ставших настольной книгой для детских хирургов, — говорится в поздравлении.

Рошаль родился в 1933 году в городе Ливны Орловской области. Он начал свою трудовую деятельность в детской поликлинике № 32 в Москве.

С 1962 года Рошаль начал работать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте в отделении детской хирургии в должности младшего научного сотрудника, в 1965 году он стал старшим научным сотрудником. В 1982 году Рошаль стал руководителем отделением Научно-исследовательского института педиатрии в Москве, а в 1999-м — руководителем отделения Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук. С 2015 года он является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Рошаль участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Грузии, Индии, Египте, Индонезии, Армении, Алжире, Японии, Непале, Пакистане, а также во время военных конфликтов в Нагорном Карабахе и Югославии.

Он награжден орденами Мужества, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также общественными и иностранными медалями и орденами.

18 апреля глава города поздравил с 86-м днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Собянин отметил, что театральная биография Немоляевой, украшенная незабываемыми женскими образами, может служить ярким примером беззаветного служения искусству и сцене.