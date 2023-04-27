Человек попал под поезд в подмосковных Электроуглях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Горьковское направление Московской железной дороги, платформа 33 километр Карта всех событий

В Подмосковье человек попал под поезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 27 апреля.

По информации собеседника «ВМ», трагедия произошла на платформе «33-й километр» Горьковского направления МЖД, в городе Электроугли.

Другой случай произошел на станции Вешняки Московской железной дороги. Человек попал под состав, в связи с чем было остановлено движение в сторону Подмосковья.

Другой подобный случай произошел в столичной подземке 29 марта. На участке между станциями метро «Октябрьское поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.