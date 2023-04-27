Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек попал под поезд в подмосковных Электроуглях

Степан Жирнов
Происшествия
Человек попал под поезд в подмосковных Электроуглях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Горьковское направление Московской железной дороги, платформа 33 километр Карта всех событий

В Подмосковье человек попал под поезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 27 апреля.

По информации собеседника «ВМ», трагедия произошла на платформе «33-й километр» Горьковского направления МЖД, в городе Электроугли.

Другой случай произошел на станции Вешняки Московской железной дороги. Человек попал под состав, в связи с чем было остановлено движение в сторону Подмосковья.

Другой подобный случай произошел в столичной подземке 29 марта. На участке между станциями метро «Октябрьское поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.

Подмосковье Московская область Электроугли Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте