Москва выставила на торги земельный участок под строительство торгового центра в ТиНАО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столица выставила на торги земельный участок в поселении Марушкинском для строительства магазина площадью 240 квадратных метров. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На открытый аукцион выставлен земельный участок площадью шесть соток в поселении Марушкинском в ТиНАО. С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить на участке небольшой торговый центр, — сказал он.

Предлагаемый участок располагается около коттеджного поселка в деревне Акиньшино. Суммарная площадь здания может достигать 240 квадратных метров, а высота — 10 метров. Торги пройдут на площадке «Росэлторг» 18 мая. Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

На торги также выставят крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратного метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратного метра занимает подвальная часть.