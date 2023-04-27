Первый городской семейный фестиваль «Мой район» пройдет с 27 по 29 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, проспект Андропова, 10 Карта всех событий

На территории культурно-развлекательного центра «Остров Мечты» с 27 по 29 апреля состоится семейный фестиваль «Мой район». Посетить мероприятия могут все желающие с 11:00 до 20:00.

Для горожан подготовили мастер-классы, аттракционы, спортивные занятия и маркет с продукцией локальных брендов. Территорию поделили на тематические зоны: «Вселенная спорта», «Вселенная развлечений», «Вселенная детства», «Вселенная четвероногих друзей».

Так, на площадке «Вселенная спорта» гости смогут научиться кататься на скейтборде, а помогут им в этом профессиональные инструкторы. На площадке «Вселенная развлечений» организаторы предложат познакомиться с цифровой станцией мира виртуальной реальности, присоединиться к танцевальным мастер-классам. Уличные музыканты исполнят поп-музыку. Кроме того, посетители под руководством художника-граффитиста нарисуют граффити, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в культурном центре ЗИЛ с 29 апреля по 14 мая пройдет «Фестиваль для грустных». Мероприятие состоится в рамках выставки «Псевдоэтнография».