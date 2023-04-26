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«Фестиваль для грустных» проведут в культурном центре ЗИЛ

Полина Пашкина
Город
«Фестиваль для грустных» проведут в культурном центре ЗИЛ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

В культурном центре ЗИЛ с 29 апреля по 14 мая пройдет «Фестиваль для грустных». Мероприятие состоится в рамках выставки «Псевдоэтнография». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ЗИЛ.

Организаторы отметили, что это будет «первый фестиваль, на котором можно не улыбаться».

— Фестиваль с успехом прошел в Санкт-Петербурге и теперь добрался до Москвы. Участники смогут удовлетворить «желание погрустить», которое часто несправедливо считается проявлением слабости и лени, — сообщается в афише мероприятия на официальном сайте культурного центра ЗИЛ.

Уточняется, что в двухнедельную программу «Фестиваля для грустных» войдут различные мероприятия в области искусства и психологии. Гостей ЗИЛ ждут вечера выступлений, мастер-классы, лекции и другое.

Кроме того, посетителям фестиваля предложат создать свой «грустный коллаж Alya Rus» совместно с художницей Евгенией Платоновой.

В декабре 2022 года культурный центр ЗИЛ отметил свое 85-летие. В рамках этого в учреждении провели юбилейный вечер, программу которого наполнили интересными мероприятиями.

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