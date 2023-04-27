Отчим избил пасынка на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На северо-востоке столицы 37-летний мужчина избил своего пасынка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло 24 апреля. Отчим избил несовершеннолетнего ребенка, после чего тот был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в Тульской области. Мужчина решил наказать малолетнего пасынка за то, что тот капризничал, и ударил его несколько раз по голове. От полученных травм ребенок скончался. Отчим обнаружил тело только утром, после чего отвез его в лес и закопал. Спустя три года мужчина не выдержал и признался во всем правоохранителям.