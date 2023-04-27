Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отчим избил пасынка на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Отчим избил пасынка на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На северо-востоке столицы 37-летний мужчина избил своего пасынка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло 24 апреля. Отчим избил несовершеннолетнего ребенка, после чего тот был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в Тульской области. Мужчина решил наказать малолетнего пасынка за то, что тот капризничал, и ударил его несколько раз по голове. От полученных травм ребенок скончался. Отчим обнаружил тело только утром, после чего отвез его в лес и закопал. Спустя три года мужчина не выдержал и признался во всем правоохранителям.

Москва Госпитализация Дети Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте