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Приметы и советы

Обломки ракеты обнаружили в окрестностях польского города Замость

Лейла Алиева
В мире
Обломки ракеты обнаружили в окрестностях польского города Замость
Фото: Unsplash

В окрестностях польского города Замость обнаружили обломки ракеты «земля-воздух». Об этом пишет местное издание NaTemat.

— Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке, — говорится в сообщении.

Однако, по мнению польских СМИ, это еще не означает, что ракета прилетела из России. О том, произошел ли на месте взрыв, еще неизвестно. При этом боеголовок среди обломков не нашли, а в земле образовалась большая воронка.

Уточняется, что обломки увидела местная жительница во время прогулки. Место инцидента на данный момент оцеплено, пишет NaTemat.

В январе МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики. О том, кому она могла принадлежать и ждать ли каких-то последствий от этого инцидента, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Также 5 декабря 2022 года на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. В МВД тогда сообщили, что пограничная служба оцепила территорию, где был обнаружен снаряд.

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