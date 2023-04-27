Мужчина в костюме украл одежду из магазина в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

В центре столицы мужчина похитил одежду из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из торговых центов на Пресненской набережной. В магазин одежды пришел одетый в костюм мужчина и начал рассматривать свитеры на витрине. В какой-то момент посетитель решил положить их в чемодан и выйти, не заплатив. Инцидент попал на видео.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Продавец-кассир нажала на «тревожную кнопку». На вызов среагировал патрулировавший территорию экипаж Росгвардии, который и задержал подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что гражданин уже был судим за аналогичное преступление.

Другая история произошла в подмосковном Ступине. Семейная пара в течение месяца обкрадывала местный алкогольный магазин. За это время злоумышленники вынесли спиртного более чем на 100 тысяч рублей.