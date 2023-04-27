Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Современные городские кроссоверы «Москвич-3» появились в BelkaCar, автомобиль можно арендовать в поминутных и пакетных тарифах. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, парк московского каршеринга является самым большим в мире. На текущий момент в сервисе находится около 30 тысяч автомобилей. Ликсутов отметил, что перезапуск производства автомобилей на заводе «Москвич» позволил обновить парки каршеринга и такси.

— В аренду можно взять кроссовер в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией CVT, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин ранее сообщил, что серийное производство машин «Москвич-6» планируется начать в июле — августе текущего года. Он уточнил, что старт продаж автомобилей запланирован на сентябрь. Кроме того, ожидается, что, помимо «Москвича-6», на конвейер встанет еще один среднеразмерный кроссовер.