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ЦППК и МЖД запустят дополнительные поезда в майские праздники

Лейла Алиева
Город
ЦППК и МЖД запустят дополнительные поезда в майские праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период майских праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) запустят дополнительные поезда.

Они будут курсировать 28 апреля и 5 мая по расписанию пятницы, 29 апреля и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая — по расписанию субботы, 1 и 9 мая — по расписанию воскресенья.

Так, на Курском направлении с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будет курсировать экспресс № 7031 Москва — Тула и № 7030 Тула — Москва.

На Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая пассажиров будет перевозить дополнительный экспресс № 7305/7307 Москва — Узловая, на Казанском 2 и 10 мая — экспресс № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал, передает официальный сайт мэра Москвы.

Парковка на всех улицах столицы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной. При этом 30 апреля и 7 мая парковка будет платной на улицах, где предусмотрен тариф 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая — с 10:00 до 20:00.

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