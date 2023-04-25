Сергей Собянин: Парковка в Москве будет бесплатной 1, 8 и 9 мая

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Парковка на всех улицах столицы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 апреля.

При этом 30 апреля и 7 мая парковка будет платной на улицах, где предусмотрен тариф 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая — с 10:00 до 20:00.

График работы изменится также в отделениях «Почты России». Так, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.