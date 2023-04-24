График работы отделений «Почты России» изменится в майские праздники

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В майские праздники будет изменен график работы отделений «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как выяснилось, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. В свою очередь 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, кроме отделений с круглосуточным режимом работы.

При этом с 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме, сообщает сайт компании.

Рекрутер Ильгиз Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в какие дни россияне отдыхают и работают в мае 2023 года. По его словам, праздничными днями в мае считаются 1,8 и 9 числа, в связи с этим у жителей страны появятся еще три дополнительных выходных.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.