Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

График работы отделений «Почты России» изменится в майские праздники

Араз Салехов
Общество
График работы отделений «Почты России» изменится в майские праздники
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В майские праздники будет изменен график работы отделений «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как выяснилось, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. В свою очередь 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, кроме отделений с круглосуточным режимом работы.

При этом с 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме, сообщает сайт компании.

Рекрутер Ильгиз Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в какие дни россияне отдыхают и работают в мае 2023 года. По его словам, праздничными днями в мае считаются 1,8 и 9 числа, в связи с этим у жителей страны появятся еще три дополнительных выходных.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

Праздники Россия Почта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте