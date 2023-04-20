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Майские праздники: в какие дни отдыхаем и работаем в 2023 году

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Майские праздники: в какие дни отдыхаем и работаем в 2023 году
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Праздничными днями в мае считаются 1,8 и 9 числа, в связи с этим у жителей страны появятся еще три дополнительных выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров.

Эксперт пояснил, что 8 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного воскресенья, 8 января. При этом перед Праздником Весны и Труда и Днем Победы идут суббота и воскресенье, которые считаются выходными днями для тех, кто работает по графику 5/2.

В связи с вышеперечисленными условиями майские праздники продлятся семь дней. Условно они будут разделены на два периода: первый — с 29 апреля по 1 мая, второй — с 6 по 9 мая.

Таким образом, выходные дни для тех, у кого пятидневка, будут выглядеть следующим образом: 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.

Майские праздники: в какие дни отдыхаем и работаем в 2023 году Фото: Вечерняя Москва

Также эксперты рассказали «ВМ» о нормах рабочего времени в мае, кому положен выходной и кто может рассчитывать на двойную оплату.

В начале апреля депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях — с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.

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