В России вновь предложили ввести длинные выходные с 1 по 9 мая

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Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

— Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало, — сказал он.

Политик отметил, что в законопроекте предлагается перенос четырех дней с конца новогодних праздников на май, чтобы выходные дни длились с 1-е по 9-е число месяца, передает РИА Новости.

Идею о введении длинных майских праздников рассматривали уже неоднократно. Так, в апреле прошлого года Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить выходные до десяти дней. По словам парламентария, за это время россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.